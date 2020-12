Nathalie SAVAL

Avec plus de 20 années d'expérience professionnelle acquises dans l'ingénierie (informatique, bureau d'étude...), j'ai participé à la coordination d'informations au sein d'entreprises de différentes tailles, en majorité dans un environnement bilingue. Ma rigueur et ma capacité à travailler autant de façon autonome qu'en équipe ont permis à mes responsables hiérarchiques et collègues de me laisser gérer des tâches variées tout en leur offrant mon sens de l'organisation et ma polyvalence.



Mes compétences :

Assistanat de projets

Relation client

Outils CRM

Outils bureautique

Coordination

Reporting

ERP