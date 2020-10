SCHOTT marketing attitude est une structure de conseil et services en marketing pour vous apporter l’expérience et la démarche marketing indispensables au développement de vos ventes en France et à l’international.



SCHOTT marketing attitude conseille et accompagne les dirigeants et cadres de PME pour lancer leurs nouveaux produits/services, améliorer leur offre existante ou développer de nouveaux marchés et clients.



Sa dirigeante Nathalie Schott a travaillé 18 années dans le secteur de l’informatique (Marx Software Security, GRI), de l’industrie (BEI IDEACOD), de la distribution (Supermarchés MATCH, Atelier Gabrielle Seillance),



Ses domaines de prédilection :



- L’international, ayant vécu 20 ans à l’étranger sur 3 continents Europe, Amérique, Afrique et travaillé pour des sociétés allemandes et américaines.



- Les entreprises, PME de culture technique, les accompagner pour cibler, attirer et conserver les bons clients.



- Le secteur des TIC, découvrir les nouveautés et les faire découvrir dans un langage simple !



www.schott-marketing-attitude.fr



Mes compétences :

1. Étude de marché

2. Stratégie marketing et commerciale

4. Campagne de fidélisation de vos clients

5. Organisation gestion relation client CRM

6. Recherche de partenaires

7. Enquête de satisfaction des clients

3. Plan d’actions, recrutement nouveaux clients