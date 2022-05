Nathalie SIMON

Parce que vos équipes et vos collaborateurs sont votre richesse, aidez les à révéler leurs talents ! La relation est le Coeur de la formation ... Management, marketing, techniques de vente, gestion de projet sont mes domaines d'intervention pour concevoir avec vous des formations sur-mesure !

Avec une pédagogie ludique et créative, vos collaborateurs développent des capacités professionnelles et personnelles pour progresser et faire grandir l'entreprise ! Du boost, de la créativité et beaucoup d'envie... autant de motivations pour que nous travaillons ensemble !



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Conseil

Commercial

Consulting

Adaptabilité

Techniques de vente, ingénierie de formation, ingé

Organisation