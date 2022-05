Nathalie SIRAN

L'univers de la communication dans sa grande diversité et des relations extérieures est une passion que je tente d'exprimer à travers de multiples expressions professionnelles.



Mon expérience transversale, en France et à l'étranger, dans les domaines de la communication institutionnelle, de la diplomatie étrangère et de la presse, dans les secteurs public et privé, m'a permis d'acquérir une solide connaissance des exigences du secteur en terme de promotion à l'échelon global, de valorisation d'image et d'ouverture à l'international en particulier.



Ces dernière années, j'ai pu consolider ma connaissance du tissu socio-économique et territorial en relation avec mes fonctions exercées dans la sphère des relations internationales, des collectivités et de l'enseignement supérieur.



J'ai pu également consolider mes connaissances pratiques dans les domaines des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans le cadre des enseignements du Master II Ingénierie de la Création Multimédia et Management artistique de Projets, dont je suis diplômée depuis 2010.



J'ai à cœur de mettre à profit mon réseau relationnel à l'international, ainsi que ma pratique de l'organisation et la gestion événementielle. A ce titre, mon profil multilingue et ma maîtrise des techniques rédactionnelles et éditoriales en français et anglais sont des atouts conséquents.



Dynamisme, créativité, esprit d'initiative et enthousiasme sont des valeurs tout autant pertinentes pour la réalisation des objectifs inhérents à ces activités.



Mes compétences :

Traduction anglais français

Traducteur

Rédactrice

Chef de projet

Traduction francais hebreu

Communication

Relations internationales