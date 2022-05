Aujourd'hui acheteur - chef produit. Mon parcours est transversal.

Ma formation scientifique a été complété par une formation marketing. Ce qui m’a permis d’approfondir mes capacités d’analyses et de communications, aptitudes qui me semblent importantes pour renforçer l'approche des achats.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Chimie

Achats

Négociation contrats

Gestion des stocks et approvisionnement