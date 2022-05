Nathalie SOILIHI

Tele'Presta vous propose de la permanence téléphonique, du télésecrétariat médicale ... personnalisé !



Confiez-nous la gestion de vos appels.En toute confidentialité, TELE'PRESTA externalise votre permanence téléphonique. Nous prenons vos appels en totalité ou en complément de votre secrétaire. En temps réel, nous renseignons vos clients selon vos instructions. Nous connaissons toutes les réponses. Adressez-nous un simple email et vos consignes seront modifiées.Même en cas de grève, le standard reste ouvert. Souriantes et dynamiques, nos télésecrétaires sont aguerries aux différentes techniques de l'accueil et de la communication. Vous êtes en totale interaction avec notre équipe professionnelle. Notre permanence téléphonique vise la satisfaction de vos clients avec une rapidité de réponses.Votre secrétaire croule sous les appels téléphoniques ? Vous êtes absent ou en clientèle ? Les appels de vos clients sonnent dans le vide ou votre boîte vocale est saturée ?



Mission :



Télésecrétariat

Permanence téléphonique

Téléprospection

Téléassistance

Télé-enquête / télé-sondage

Autres



Mes compétences :

telesecretariat externalisé

permanence téléphonique

service client

SAV