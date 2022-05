Nathalie SOSSON

Après un Master en Gestion des Ressources Humaines (CIFFOP 86) et 20 ans d’expérience en Entreprise (TOTAL) et en Cabinet (BPI-Leroy Consultants), j'ai créé NSM Conseil pour décliner mon métier de consultante/coach de manière plus globale : depuis des problématiques d’orientation de jeunes adolescents jusqu’à la conduite de bilans seniors, en passant par des interventions en milieu universitaire pour favoriser l’intégration dans le milieu professionnel, le coaching de managers à des moments clés de leur parcours et l’animation de séminaires de développement personnel et professionnel.



Spécialités

Coaching d'orientation de jeunes à partir de la 2nde, accompagner les transitions (monde universitaire-monde professionnel, changement de métier, d'environnement, de trajectoire...), développer son potentiel , développer son efficacité relationnelle (MBTI, écoute active...)



Mes compétences :

Bilan de compétences

Accompagnement du changement

Coaching individuel

Orientation professionnelle