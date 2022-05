Nathalie SOUCHARD BRU

Une double compétence au service des Entreprises...



Un parcours riche de 25 années d'expérience dans les RH



Une réussite :

Accompagner la Direction Générale, les Managers Opérationnels et les Collaborateurs dans un contexte de rachats et de réorganisations



Des atouts :

Anticiper, innover, motiver et convaincre



Des compétences Clés :

• Politique de Recrutement

• GPEC

• Développement des compétences

• Politique et Ingénierie de la Formation

• Animation

• Communication

• Management

• Droit du travail

• Relations sociales

• Gestion des procédures disciplinaires

• Politique de Rémunérations



Je vous invite à découvrir la richesse de mon parcours en me contactant au :

06 09 14 90 88



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation

Droit social

Communication

Ressources humaines