Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, hautboïste et chanteuse, je donne des cours d'éveil musical et fais des interventions en milieu scolaire.

Je suis chef de chœur auprès de chorales d'enfants, d'adolescents et d'adultes.

Je suis hautboïste au sein de l'association "CenaMusica".