Sandrine SOULIÉ (SOULIÉ)

11 ans d'expérience du Management de la Performance et du Coaching dans un secteur en constante évolution tel que lE-Commerce et le Digital.



Véritable négociatrice et rompue aux différentes techniques de vente, je construis le discours commercial de vente à distance et lensemble des procédures, largement appliquée ensuite au niveau national. Je me mobilise autour de projets positifs et je fais bouger les lignes.



Aujourd'hui, je souhaite relever de nouveaux défis et mettre mes compétences au service d'une entreprise qui nattends pas le changement mais qui le provoque.