Nathalie STOULLIG

Passionnée par le produit, j'ai commencé ma carrière à l'export dans les domaines du textile de maison et du mobilier. J'ai rejoint ensuite les métiers des achats et du marketing produit dans un environnement international.



J'ai une expertise dans la recherche, la sélection et la constitution de gammes de produits et j'ai piloté l'offre produits et les politiques de prix et de communication pour les catalogues, le web et les magasins.

Mes capacités d'analyse, mes talents de négociatrice et mon sens du résultat m'ont permis de développer des partenariats fournisseurs performants, de développer des synergies commerciales et d'encadrer des équipes.



