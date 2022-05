Nathalie SZCZYRKO

Spécialiste de la vente de Médicaments et experte au sein des Pharmacies.

autonome, je possède une solide experience dans le domaine de la commercialisation

des médicaments pharmaceutiques et compléments nutritionnels sur la région Paris, Ile de France.



Une expérience réussie de préparatrice en pharmacie, complète ma formation.



J'ai également développé des compétences de relation client, d'écoute et de formatrice au sein des équipes de Ventes au travers de grands Laboratoires.



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Ecoute

Vendre

Proactivité