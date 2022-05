Nathalie TABART

Bilingue en Anglais et en Allemand, je me suis constitué une solide culture internationale notamment au cours d'une licence spécialisée en droit européen et d'une expérience professionnelle enrichissante à l'étranger dans le domaine de l'assurance qualité et de la traduction et l'adaptation de jeux électroniques.



Forte de 3 année d'expérience dans différents domaines d’assistanat, j'occupe actuellement le poste d'Assistante commerciale au sein d'un cabinet spécialisé en gestion immobilière; poste polyvalent et dynamique, requérant une bonne gestion des priorités.



Mes compétences :

Microsoft Office 2010

Jira