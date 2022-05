Nathalie TACITE

A travers 17 ans d'expérience chez Merrill Lynch, j'ai développé un certain nombre de compétences en Middle et Back Office, Gestion de Portefeuilles, Opérations, Transactions et Prospections Clientèles. J'ai approfondi mes connaissances en gestions clientèles en travaillant au quotidien avec les conseillers financiers. Le contact avec les clients et les marchés financiers me plaisent. Je serai ravie d'apporter mon savoir faire dans une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Service client

Gestion du risque

Transactions

Ordres de bourse

Back office

Marchés financiers

Montage de dossier crédits

Gestion des opérations

Middle Office Support

Prospection de clients

Gestion de portefeuille

Banque privée

Ouverture de comptes

Middle Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Certification AMF