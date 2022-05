Nathalie TARABOLETTI

Parcours :



20 ans d’expérience acquise dans des grands groupes de conception, de gestion et de distribution de produits d’épargne et de promotion



Spécialiste des produits immobiliers (SCPI, OPCI, FCPI, GFV, Produits de défiscalisation).



Solide expertise dans l’identification et l’analyse des risques, mesure des impacts et mise en place de solutions correctrices dans des domaines étendus : Opérations de croissance externe, Rachats de sociétés, Fusions de fonds immobiliers faisant appel public à l’épargne, Implémentation de nouvelles réglementations.



Domaines d’intervention privilégiés :

- Droit Immobilier (contrats, urbanisme, assurances)

- Droit Bancaire et Financier

- Droit des Affaires

- Fiscalité des Affaires et Immobilière



Compétences :

- Conseil auprès des directions générales et opérationnelles.

- Pilotage et conduite de projets.

- Négociation et rédaction de contrats complexes dans des domaines variés (immobilier, informatique, propriété intellectuelle, référencement commerciaux,...).

- Sécurisation des actions des opérationnels et de leurs transactions en conciliant les exigences commerciales, les contraintes de marché et la sécurité juridique.

- Management d’équipes.



