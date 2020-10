Nathalie TARIS GUERIN (GUERIN)

ASSISTANTE D'AGENCE POLYVALENTE/GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE



Mon goût prononcé pour les contacts, la gestion administrative et commerciale, la logistique événementielle, m'a permis de réaliser un parcours professionnel pluridisciplinaire.



Voici, à titre d'exemples, ce que je pourrais vous apporter :



* Gestion administrative et commerciale rigoureuse

* Pilotage stratégique et organisationnel d'événements/management pool d'hôtesses

* Relationnel client adapté

* Sens du service

* Bon accueil physique et téléphonique