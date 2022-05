Mon expérience m’a permis de m’épanouir et de me spécialiser dans le domaine de la gestion de patrimoine tant dans de grandes entreprises tels que les réseaux bancaires, qu’au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine. Je recherche aujourd’hui un poste à la fois de back office et d’ingénieure patrimoniale.



Mes compétences :

Photographie