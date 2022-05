Nathalie THIEBAUT - MAEGHT

Je suis Webdesigner Graphiste spécialisée en Responsive Design (mobile first), depuis 3 ans.



Mon travail consiste en la création de chartes graphiques en adéquation avec les attentes et la cible du client, puis l'intégration de celle-ci après validation.

De plus, forte de mon expérience et de mes rencontres professionnelles, je fais aussi bien des chartes responsives que des chartes e-commerces en respectant les contraintes de chacunes.



Grâce à mes diverses compétences j’intègre facilement et connais les différents langages : Html CSS / Html5 CSS3 / jQuery / jQuery Mobile.



Mes compétences :

Illustrator

Indesing

JQuery

Dreamweaver

Photoshop

Environnement

Persévérant

Joomla

Nouvelles technologies

Communication

Développement

Responsive Design

HTML

CSS 3

HTML 5

Ergonomie

JQuery Mobile

CSS

Design