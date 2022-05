Nathalie THIREAU

J'occupe le poste de directrice régionale dans une entreprise leader sur son marché(GMS) , Mon gout pour l'animation, le coaching et la formation m'a mené à encadrer des équipes de vendeurs, de définir et réaliser des objectifs précis.



Rompue aux techniques de la négociation, j'ai la responsabilité de comptes régionaux (centrale d'achat)



Par ailleurs, je possède de solides bases en développement des ventes et plus précisément en merchandising(gestion de projet, développement de réseau en distribution spécialisée)



Mes compétences :

Dialogue social et concertation

Négociation

Management

Coaching

Développement des ventes