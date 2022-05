Nathalie THOER-LE CLANCHE

Pluri- compétences et solide expérience dans :



- La gestion de Business Unit

- Le management au sein de la grande distribution et du commerce de détail

- La gestion de conflit

- L'enseignement / la formation



Depuis le 1er septembre 2017, professeure en Economie Gestion à l'Education Nationale :

- Enseignement en BTS NRC 1ère et 2ème année : Droit, économie, gestion de projet, management de l'équipe commerciale et relation client



D'avril 2012 au 31 août 2017 : Formatrice sur les sections CAP Vente, GUC, BAC Commerce et CQP Pharmacie.

Domaines enseignés : La vente, la communication, la gestion administrative, le merchandising.



Mai 2016 : Validation de l'écrit pour intégrer l'I.R.A.

Juin 2016 : Non validation de l'oral

Objectif : intégrer l'IRA de Nantes



En parallèle Formatrice et Directrice Générale de la SAS EXPAN OUEST.

Intervention au CFA de la Ville de Lorient.

- Autorisation d'enseigner obtenue et validée par l'académie de Rennes.

- Agréée par la CCI du Morbihan en tant que Formatrice professionnelle.



Formatrice du niveau 5 au niveau 3, intervention dans les domaines :

- Marketing stratégique et opérationnel,

- Droit des sociétés et réglementation commerciale

- Merchandising, Étalage

- Techniques de vente

- Ressources Humaines

- Hygiène et sécurité dans le domaine du commerce

- Gestion administrative



Mes compétences :

Communication

Formation

Ressources humaines

Management

Techniques de vente

Gestion