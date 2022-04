Dany SELLIER

J’ai créé VIVEMENT DEMAIN en 2004, avec l’envie de partager mon crédo avec mes clients : investir dans les hommes et les femmes de l’entreprise, pour croître et performer !



VIVEMENT DEMAIN est un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur management et de leurs pratiques RH.



Je suis principalement sollicitée pour accompagner le changement dans l’entreprise, autant auprès des dirigeants et des équipes RH, que des managers et des salariés.



Mes interventions sont adaptées au besoin du client et aux objectifs visés : diagnostic, conseil, animation d’ateliers d’échanges de pratiques et de co-développement, formation/action, accompagnement de personnes.



Ma collaboratrice Marie-Alice intervient pour sa part sur des sujets complémentaires aux miens et principalement dans le domaine juridique et l’accompagnement des collaborateurs dans leur projet professionnel.



Marie-Alice et moi avons une expérience opérationnelle et d’accompagnement en TPE, en PME, en grande entreprise et dans des structures publiques, parcours d’une grande pertinence pour inscrire durablement les changements chez nos clients.



Nous sommes passionnées par nos sujets et convaincues que le développement d’un management plus humain dans les organisations ouvre l’espace à plus de bien-être et de performance.



Depuis Janvier 2009, j'anime le Groupe GERME Rennes Excalibur, à Rennes.

Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Accompagnement

Management

Formation

Communication

Coaching