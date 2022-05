Nathalie THOMAS

En poste de comptable depuis Janvier 2014 dans un cabinet d'expertise comptable, j'ai pour habitude de gérer un portefeuille clients et j'y ai également assuré pendant quelques années la gestion interne du cabinet en collaboration avec l'expert comptable.

Mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de planning et l'organisation, constitue un atout majeur. Cette expérience m'a permis d'acquérir polyvalence et faculté d'adaption. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta

CEGID

CADOR