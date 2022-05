Nathalie THOMAS

ès l'obtention de mon master CGAO (Contrôle de Gestion et Audit Opérationnel), formation qui m'a apporté de solides connaissances dans la gestion, le finance, la comptabilité ainsi que juridiques et économiques, j'ai par la suite développé et mis à disposition mes connaissances en tant que contrôleur de gestion au sein d'une association de services à la personne. Je travaille aujourd'hui au service finance d'un Hôpital et reste en veille sur les secteurs qui sont proches de mes compétences et notamment du contrôle de gestion mais également sur d'autres projets tel que la création d'entreprise.



N'hésitez pas à ma contacter pour plus de renseignements.



Je reste à votre disposition



Mes compétences :

SAP