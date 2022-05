Vincent FAUGUE

Bonjour,



Après avoir occupé le poste de Consultant Recrutement, je suis actuellement Responsable Régional de l'activité Recrutement sur les Régions : PACA, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Aquitaine et Poitou Charentes. 23 Cabinets de Recrutements sont implantés sur cette zones et 80 collaborateurs mettent à votre service leurs compétences.



Manpower Conseil Recrutement c'est une proximité forte alliée à un savoir faire historique :

- 70 Cabinets de Recrutement

- 250 Consultants Spécialisés

- La connaissance approfondie de votre bassin d’emploi

- La gamme de solutions de recrutement la plus complète du marché pour couvrir tous vos besoins



Plus que jamais la recherche de "Talents" est un enjeu pour le développement des entreprises dans un contexte économique tendu. Mon rôle s'inscrit dans cette recherche au sein de Manpower Conseil Recrutement.



Mes compétences :

Consultant

Recrutement

SSII

Vente

Ingénierie

Stratégie / vision