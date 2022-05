Nathalie THOMASSIER

Dans le cadre de mon parcours professionnel qui a été très évolutif dans l’activité « salons » et plus particulièrement au sein du groupe GL events, j’ai toujours oeuvré à la définition et au déploiement de la politique RH ainsi que des différents process RH correspondants, au sein des différentes Business units que j’ai accompagnées.



Véritable « business partner » auprès du management des services opérationnels, transverses et commerciaux, pour la gestion et le développement au quotidien de leurs ressources humaines, j’ai également managé de nombreux projets relatifs aux RH (fusion, intégration, harmonisation réglementaire social…) et accompagné le changement très souvent lié à ces projets.



Evoluant dans un secteur d’activité complexe et exigeant, cette expérience m’a permis de développer un sens du service indéniable auprès de mes clients internes, dimension du poste que j’apprécie tout particulièrement.



Spécialisation : structuration RH, développement RH, management de projet, législation sociale, recrutement, gestion carrières, mobilité, accompagnement stratégie, conduite changement, business partner, adaptation structure, fusion, relations sociales, IRP, process RH, formation, gestion contentieux social, conseil



Mes compétences :

Exploitation logiciels SIRH CCMX-PRISME HR

Pack Office : Excel, Word, Powerpoint, Outlook

Lotus Notes