Nathalie THOREZ

Responsable des problèmatiques comptables, financières et stratégiques du site.

Mes compétences :

- Mise en place ERP

- Création d'une plateforme administrative et gestion de plus de 20 personnes

- Superviser, animer et encadrer l'équipe comptable

- Assurer les clôtures mensuelles aux normes USGAAP

- Etablissement des comptes annuels : de l'anlayse à la rédaction des annexes

- Gérer l'ensemble des problématiques fiscales

- Gérer les relations avec les auditeurs internes et externes

- Définir et mettre en place les indicateurs de suivi de rentabilité

- Consolide les différentes données économiques de l'entreprise

- Etablir le budget, le business plan, les forecasts

- Faire appliquer les procédures comptables ( les concevoir ou les améliorer )

- Force de proposition pour identifier et mener les actions correctives nécessaires

- Superviser les problématique RH

- Anglais opérationnel



Gestion

Ressources humaines

Analyse financière

Contrôle de gestion

Trésorerie

Management

Comptabilité

International Financial Reporting

US GAAP

Sage Accounting Software

SAP

Navision

JDEdwards Suite

HFM

Consolidations