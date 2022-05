Nathalie TICHANNE

Bonjour à tous,



En tant que Responsable Recrutement XPE GRAND SUD chez Capgemini DEMS - Digital Engineering & Manufacturing Services, j'accompagne nos équipes recrutement pour développer nos activités en Ingénierie Industrielle pour le compte de grands donneurs ordre dans les secteurs suivants:

- Aéronautique,

- Energie,

- Ferroviaire,

- Défense,

- Et Spatial.



Nous intervenons sur un périmètre Grand Sud en s'appuyant sur nos agences implantées sur:

- Aix en Provence (~ 300 collaborateurs),

- Bordeaux (~ 100 collaborateurs),

- Pau (~ 60 collaborateurs),

- Lyon (~15 collaborateurs),

- Et La Rochelle.



Nous recherchons de nouveaux talents, niveaux techniciens et ingénieurs, pour participer au développement de l'Industrie 4.0!



Nos métiers phares sur notre périmètre sont:

- BE conception/ calcul (mécanique, structure, outillages, IG, tuyauterie)

- Support production (Méthodes, Industrialisation, lean manufacturing, amélioration continue, traitement non-conformités)



Nous recherchons également des profils en logiciel et systèmes pour rejoindre notre agence de Bordeaux:

- Ingénieur Développement JAVA,

- Ingénieur PLM.



Vous pouvez découvrir toutes nos offres d'emploi sur la page "Offre d'Emploi" sur le site Capgemini.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour de plus amples informations.



A très bientôt!



