Christophe BUDIN

** Mobile en région PACA, Languedoc Roussillon et Rhône-Alpes **

Recherche poste de direction d'unité de production ou management de transition



Mes atouts :

* Parcours polyvalent et complémentaire axé sur la partie opérationnelle :

- production

- logistique

- méthodes

- maintenance

- qualité

* Direction d’un site de production

* Leadership en Lean Production et amélioration continue

* Management d’équipes pluridisciplinaires

* Relations sociales (CE, DP, CHSCT, NAO)

* Expériences en gestion de crise

* Compétences en conduite de projets techniques

* Élaboration et suivi de budget

* Achat et transfert de site

* Secteur équipementier automobile

* Milieu interculturel, Groupes allemands

* ISO 9001 - 16949 - 18001



Mes compétences :

Directeur de site

Responsable production

Amelioration continue

Logistique

Gestion de projet

Audit

Kanban

Lean Manufacturing

ISO 900X Standard

WinProject

Value Stream Management

Total Productive Maintenance

SMED

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kaizen

ISO 18001 Standard

FMEA

SPC / MSP

Methodologie de resolution de probleme

Plan d'experience

Elaboration de budget

Calcul de prix de revient

Animation d'equipe pluridisciplinaire

Gestion de stocks

Entretien d'evaluation dse collaborateurs

Definition, animation et gestion d'objectifs

5S