Nathalie TISSIER

Titulaire d'un master 2 en Histoire, je suis à la recherche d'un emploi dans le monde culturel. Mon travail en tant que rédactrice m'ayant beaucoup apporté, j'aimerais l'exercer à temps plein. Très attirée par le domaine de la recherche, j'aime écrire des articles sur divers sujets en m'investissant totalement dans chacun d'eux. Perfectionniste et passionnée, il me faut comprendre chaque détails des sujets que je traite, leur histoire, leur dynamique ... Cependant je suis également attirée par d'autres professions telles que travailler dans un musée, un théâtre, un opéra ou une librairie. En effet, mon récent emploi dans le commerce m'a appris que j'aimais beaucoup le contact avec les gens. Conjuguer l’univers de la culture à la performance commerciale serait donc idéal.

Dynamique, souriante et sociable, je recherche un emploi dans lequel je pourrais m'investir totalement.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Ecriture

Histoire

Investigation

Littérature

Recherche

Rédaction