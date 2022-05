Nathalie TONSON

Responsable SIG

- Animation de la cellule SIG (Planning, répartition des tâches)

- Conception, administration et gestion du Système d’Information Géographique de COSEA sous Oracle Spatial

- Mise en cohérence du projet SIG au sein du SI global

- Assure le contrôle du système, des processus et directives qualité

- Support fonctionnel et technique auprès des utilisateurs





COMPÉTENCES/CONNAISSANCES



Domaines d'application :

- Génie civil (Terrassement)

- Équipements ferroviaires

- Énergie

- Environnement (DPE, CNPN, Mesures compensatoires ...)

- Bruit (Classement sonore des infrastructures)

- Sécurité (Prévention incendie, points de rencontre, accessibilité ...)

- Gestion du domaine public (Arrêtés d'occupation, arrêtés réglementaires ...)

- Gestion du patrimoine routier départemental (SIR)

- Foncier et acquisitions foncières (Edigeo, Majic, BD Parcellaire)

- Gestion du patrimoine environnemental départemental (PDIPR, PDESI)

- Aménagement du territoire (rural et urbain)

- Risques naturels en milieu montagnard

- Catalogue GeoSource et INSPIRE

- Webmapping



Système(s) d'exploitation et technologie serveur :

--------------------------------------------------

- Windows XP, Vista et Seven

- Windows Server 2003 et 2008

- IIS (Internet Information Services)



Base de données :

-----------------

- Oracle et la composante spatiale

- PostGreSQL

- SQLDevelopper

- Microsoft Access

- Langage SQL



Logiciels SIG :

---------------

- Autodesk Mapguide Enterprise

- ArcGIS + langage python (arcpy)

- QGis

- MapInfo

- Geoconcept

- Autodesk Autocad Map

- Google Map Engine



Autres :

--------

- Safe FME

- Catalogue GeoSource

- Adobe Illustrator, Inkscape, GIMP

- Logiciels de bureautique





Mes compétences :

Base de données

Cartographie

géographie

Géomatique

SIG

SQL

Informatique

Oracle