Nathalie TORDJEMAN

Compétences juridiques :

- Liquider les intérêts patrimoniaux et partager le patrimoine

- conseiller des montages fiscaux ou des actes dans un intérêt fiscal

- Concevoir divers programmes immobiliers (lotissements, anciens, en l’état futur de rénovation ou de d’achèvement, volume) avec des promoteurs et lotisseurs et calculs de tantièmes

- Réceptionner la clientèle : informer et conseiller les clients, recevoir les actes authentiques

- Rédiger des actes juridiques (contrats, avant contrats : baux commerciaux, acquisitions, copropriété,…..)

- Établir des opérations immobilières notamment dans le cadre de l’ancien art R421-7-1 du code de l’urbanisme et de l’art R421-24Curb

- Accomplir des démarches auprès d’organismes publics et privés pour le compte de clients



Compétences en gestion de personnel :

- Former techniquement et pratiquement du personnel

- Gérer, coordonner et animer une équipe

- Suivre les activités



Compétences commerciales :

- Accueillir, conseiller et vendre

- Rechercher de biens immobiliers et prospecter les clients

- Négocier et arrêter la transaction immobilière

- Assister et conseiller le client jusqu’au terme de la transaction







Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Excel

Inot

AAE