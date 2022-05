Nathalie TOUBOUL ROTSZTAJN

Je travaille actuellement chez Merial en tant que Franchise Leader en santé publique vétérinaire pour deux activités globales: la rage et la fièvre catarrhale ovine.

Mon travail consiste principalement à:

•Gérer et générer de la valeur pour mes franchises:

- Elaborer et implémenter les stratégies, business cases et plans d'actions

- Identifier et charactériser des opportunités marchés et produits

- R&D project management

- Product portfolio management

- Manufacturing asset management

- Projets de business development

•Se construire et apporter une connaissance et visibilité marché (Business intelligence, analyses de marché, competitive intelligence, knowledge management tool, bases de données marché)

•Responsable du budget en coordination avec les fonctions supports et opérationnelles

•Elaborer des outils marketing pour assurer un support commercial et lobbying



Team Work and communication: In multicultural matrix organization, lead teams, communicate, coordinate and achieve alignment within VPH, across functions, Business Operations, and hierarchies.





Voici mon parcours:

Ingénieur généraliste spécialisée en Biosciences et manager de l'innovation et de la technologie, je suis diplomée de l'INSA en 2004 et de l'EM Lyon en 2005.



Cette double compétence donne à ma formation initiale d'ingénieur une dimension business, une vision d'ensemble sur des problématiques de développement de nouveaux produits et technologies innovantes.



Mes compétences :

Adaptabilité

Biotechnologies

Business

Business developpement

Conseil

Consultant

Développement

Ecoute

Entreprenariat

Initiative

Innovation

Management

Marketing

Stratégie