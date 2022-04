Bonjour,



Je vous propose des compétences en marketing et fouille de données alliées à une bonne connaissance des univers techniques (automobile, high-tech...).



J'ai eu l'occasion de faire une étude de la concurrence pour Thomson, culminant par la rédaction d'un livret synthétique à destination du top management. J'y ai développé des outils de scoring et de comparaison.



Mes missions chez IBM ont été diverses, développant mon adaptabilité: accompagnement de projets, développement d'outils de suivi, management d'équipe, rédaction de document de méthodologie, tests de mise à jour logiciel, étude de bases de données.



Enfin, mon expérience en tant que créateur de jeux a été l'occasion de peaufiner mes compétences d'étude de marché, d'identification des points bloquants dans un projet et d'organisation d'un projet.



Vous pouvez me contacter par mail: antoine.kramer@gmail.com



Compétences informatiques:

SAS, KXEN, Cognos, Oracle (Generale Ledger), SAP (GL), Excel, Word, Power point, Access, langage HTML, SQL



Mes compétences :

Analyse marché

Automobile

Benchmarking

Datamining

Développement

Développement produit

Étude de marché

Fouille de données

High tech

Marketing

Marketing stratégique

SAS

Veille

Veille concurrentielle

Veille technologique