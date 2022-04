Anne-Laure TELLIER

Consultante senior en Marketing et Communication



De formation Sciences Po Paris et CELSA, experte en marketing, après 9 ans d’expérience marketing & communication au service des marques, j’accompagne aujourd’hui les entreprises dans la formalisation et la mise en place de leur stratégie Marketing & Communication.



Ma double expérience en conseil et dans l’industrie m’a permis de développer une maîtrise complète de la chaîne de valeur marketing, de la réflexion stratégique à la création opérationnelle finale.



Mon expertise s’articule autour de 3 piliers :



• Le marketing stratégique : market intelligence, segmentation et quantification de marché, analyse de la performance commerciale, plateforme de marque, stratégie d'offre / prix / distribution ;



• La stratégie de communication : plan de communication à 360° tous canaux tous supports (cibles, messages, actions, supports, budget), identification et mise en place de partenariats ;



• Le pilotage de projet opérationnel : intégration des visions, définition et mise en œuvre des plans d'actions, coordination du développement des outils opérationnels de marketing/communication.



Mes différentes expériences m’ont également permis de développer une réelle polyvalence sectorielle, vecteur de créativité et de prise de hauteur. J’ai travaillé dans des secteurs aussi variés que le bâtiment, l’immobilier professionnel, la distribution spécialisée, la mode, le sport, la beauté, et pour des entreprises allant de la TPE ( < 1 M°€ de CA) à la multinationale (10 MM€ de CA).



Mon credo : le plan marketing d'une entreprise doit reposer sur son projet stratégique fondamental. Ainsi, chaque action de marketing/communication qui s'inscrit dans ce plan vient supporter directement le développement commercial de l'entreprise. Le marketing peut ainsi être définit comme un "générateur de chiffre d'affaires rentable".



Mes compétences :

Conseil

Communication

Marketing

Études de marché

Trade marketing

Études qualitatives

Gestion de projet