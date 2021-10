Nathalie TRANG

• 10 ans d'expérience dans les opérations et stratégies de marketing et supply chain management en France, au Canada et en Asie au sein de grandes entreprises et start-ups des secteurs industriel, de la grande distribution et d’internet

• Développement progressif d’une carrière pluridisciplinaire spécialisée dans le sourcing-achat et le management des flux tendus permettant la refonte de la supply chain de 2 entreprises à partir des usines jusqu’aux points de recyclage via les points de consommation des produits

• Efficience dans le pilotage de projets complexes, la réalisation de résultats durables et la gestion de flux de masse

• Sens aigu de la méthode, des solutions et de l'amélioration du ROI

• Objectif d’obtention d’un certificat APICS en 2021