Nathalie TREUNOV

Mon goût pour l'indépendance, ma curiosité professionnelle ainsi que le besoin de me rendre utile ont stimulé ma volonté à travailler en tant qu'indépendant.



Depuis fin Juin 2013, j'ai intégré la Coopérative d'activités et d'emplois ANTIGONE et COOPENATE située à Strasbourg. Mon statut est celui d'entrepreneur salarié.



Je suis votre partenaire afin de vous aider à optimiser votre gestion administrative.

Ponctuellement ou régulièrement, à distance ou sur site, je propose un service administratif à la carte :



GESTION ADMINISTRATIVE : accueil physique et téléphonique, saisie de données, mise en page, saisie de comptes-rendus, création de modèles de documents, enquête de satisfaction, classement, archivage



GESTION COMMERCIALE : prospection téléphonique, saisie fichiers Clients/Fournisseurs, élaboration de devis & factures, publipostage, gestion dossier appels d'offres



GESTION COMPTABLE : rapprochement BL/Factures, vérification factures fournisseurs, mise en paiement des factures, relance impayés, notes de frais, rapprochements bancaires, prévisionnel dépenses mensuelles, écriture comptable simple



SECRÉTARIAT JURIDIQUE : retranscription audio, constitution de dossiers avec rédaction, saisie de conclusions et plaidoiries



Mes compétences :

Gestion administrative

Organisation

Rédaction de contenus