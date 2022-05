Olivier KUHLMANN

- 20 ans d’expérience du développement d’activités commerciales et de la direction de forces de vente

- 20 ans d ‘expérience du développement d ‘activités commerciale et de direction de forces de vente dans le domaine du BTP européen

- 10 ans d’expérience de la fonction de Directeur Export sur le marché européen

- 10 ans d’expérience dans l’implantation et la gestion de filiales pour le compte de sociétés allemandes sur le marché français





Principales compétences:

- Analyse, élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement commercial, culture orientée résultats et rentabilité

- Expert en développement de produits et de marchés nouveaux

- Excellent communicant, grandes aptitudes managériales, fédérateur d’équipes multi sites

- Force de proposition, persévérant, organisé et autonome

- Parfaite connaissances des différences culturelles franco-allemande



Mes compétences :

Connaissance des produits d'isolation

Commercial

Chef de projet

Chef de produit

Bâtiment

Strategie

Business development

Directeur commercial

Export

Management

Négociation

Organisé

Persévérant

Logiciel CRM