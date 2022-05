Nathalie TRIFOT

En tant que Chef de Projets Evénementiels, je suis responsable de : l'analyse, la conception, la planification, le développement et le contrôle des projets dans le respect du cahier des charges et des obligations logistiques, administratives et financières.



Mes domaines de compétences:

► Coordination et Management : Formation et encadrement d’équipes de travail de 10 personnes en moyenne. Coordination des acteurs intervenant sur les événements : partenaires, prestataires, clients et collaborateurs.



► Communication : Conception d’outils de communication tels que : briefings, dossiers de presse, comptes-rendus de réunion, protocoles d’événement.



► Commercial : Demande de devis, négociation, élaboration et suivi de budgets, réalisation technique et logistique des accords contractuels.



► Logistique : Gestion du matériel, des fournisseurs, des commandes, des livraisons, des montages et démontages de stands et des reprises matériels.



► Administratif : Gestion courante d’une association et d’une pépinière d’entreprises : adhésions, factures de location, comptabilité.