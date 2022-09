David ESCAFFRE

Passionné par le secteur de la restauration et tout ce qui l'entoure, j'ai eu l'occasion de "rouler ma bosse" à travers les expériences.

J'ai eu l'opportunité d'acquérir très tôt des responsabilités et d'accroitre celles-ci au fil des années en gérant et en développant divers centre de profits et secteurs seul ou en collaboration.

Je travaille aujourd'hui au sein d'une boulangerie pâtisserie snack afin d'y développer le chiffre d'affaire en vue d'un éventuel développement de franchise.



Mes compétences :

Manager une équipe

Superviser les services

Gérer les plannings

Élaborer et gérer les menus

Effectuer les commandes alimentaires et frais géné

Gérer le circuit financier(contrôle des caisses,co

Responsable cuisine

Responsable service

Consultant en restauration

Effectuer les audits qualites

Développer l'activité d'un restaurant

Recruter et former

Animer une reunion

Cuisiner

Encaisser

Servir

Respecter et faire appliquer les règles HACCP

Respect de la legislation

Bon relationnel client

Élaborer un budget prévisionnel annuel

Réaliser un prévisionnel de futur entreprise

Responsable produit

Réaliser des fiches recettes

Respect des budgets

Leadership

Team building

Management

Créativité

Fabrications boulangerie, pâtisserie et snacking

Gestion de la production