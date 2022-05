Nathalie TROPNAS

Conseillère dans l'âme, il me tient à cœur de conseiller, de protéger et d'accompagner des personnes sur du long terme.

C'est pour çela que j'ai décidé de devenir Chargée de Clientèle spécialisée en Assurance pour le groupe AXA.

J'apporte un conseil de qualité, un accompagnement dans la durée et un conseil adapté à tous (Particuliers et Professionnels).



Mes compétences :

Gestion des dossiers Client

Gestion d'un Portefeuille Client

Gestion d' une situation conflictuelle

Gestion du stress

Conseil commercial

Gestion des services informatiques

Gestion des stocks

Gestion administrative

Archivage électronique

Organisation du travail

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique