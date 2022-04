Benoit VILLERMAUX

Titulaire du diplôme de niveau 1 : Master Sciences de Gestion et du Management – option Entrepreneuriat, obtenu à l’Institut d’Administration des Entreprises de Valenciennes, j’ai évolué professionnellement, tout d’abord par le biais de nombreux stages lors de mon cursus, puis par le biais des emplois que j’ai occupés depuis mon entrée dans la vie active, dans des domaines très divers et variés du management d’entreprise, ainsi que dans des secteurs d’activité très différents les uns des autres.



Hormis la qualité de la formation que j’ai reçue et sa large ouverture à toutes les fonctions managériales de l’entreprise, notamment les ressources humaines, ainsi qu'aux métiers des systèmes d'information, les atouts liés à ma personnalité : dynamisme, sens aigu de l'organisation et des responsabilités, adaptabilité, créativité, positivité, autonomie, polyvalence, intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies, esprit d’entreprise et goût du travail en équipe, entre autres, sont je pense déterminants pour le développement en milieu professionnel et m’ont permis de mener à bien les projets dans lesquels je me suis investis.



Mon objectif professionnel est d'évoluer vers un poste de chef de projets. Je reste à l'écoute du marché et d'éventuelles opportunités.



Mes compétences :

JavaScript

Gestion des Ressources Humaines

jQuery

CSS 3

HTML 5

Conception - Développement d'applis mobiles

Conception - Développement d'applis Web

Conception - Développement d'applis Client / Serve

Logiciels de paie SAGE, CIEL, EBP

Gestion de la Paie et Charges Sociales

Responsive Design

AJAX

Responsive Web

Apache

LAMP

PhpMyAdmin

Bootstrap

JMerise - Framework SQL

MVC

C#

Microsoft Visual Studio