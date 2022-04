Georges LELONG

« Nous ne pouvons pas prédire où nous conduira la Révolution Informatique. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que, quand on y sera enfin, on n’aura pas assez de RAM. »

[Dave Barry]





Je suis Chef de projet .NET passionné dans une TPE.

J'ai plus de dix ans d’expérience professionnelle dans le domaine du développement. La création d'applications est une passion.



Travailler dans une TPE comme la notre implique une forte polyvalence pour répondre a toutes les attentes de nos clients.



Nous avons créé un logiciel de Gestion active d’interventions à distance (GestAID)

Logiciel de Télégestion qui apporte un réel atout aux structures : les prestations et la planification sont suivies directement au fur et à mesure de leurs avancements.



Logiciel possédant plusieurs modules tel que le calcul de distances, la géolocalisation, un portail WEB pour les salariés etc…



Nouvelles applications :



- GED "nouvelle génération"

- Modules Avancés CTI (Couplage téléphonie-informatique)

- applications mobiles (android)

- Le NFC l'avenir est la!

- Applications Windows 8 pour le market place





Mes compétences :

.NET

SQL Server

Windows server

C++ Builder

Exchange

Photoshop

Report one

LINQ

Android

Chef de projet

Nfc

Polyvalence

Vb.net

C#

SSII

Microsoft

OS Windows

DevExpress

Xamarin