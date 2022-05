Membre du Comité de Direction, en charge du reporting Groupe et du Contrôle de Gestion d'une part, et des Ressources Humaines et de la Communication d'autre part.



Expérience forte en Finances et Comptabilité.



Impliquée dans des opérations de LMBO, d'évaluation et de cession d'entreprise.



Mes compétences :

Comptabilité

Finances

Ressources humaines