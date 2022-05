Après différents postes de manageur pour des enseignes commerciales. Nathalie Vaiciekauskas est

aujourd’hui formatrice pour les sociétés Alternance Auvergne et GFC. Elle est en charge de la communication et du management pour des BTS MUC et NRC en alternance, ainsi que du marketing et du marchandisage pour des titres pros du ministère du travail et occupe également le poste de responsable pédagogique.

Elle est également coach sur la confiance en soi pour les particuliers.

Parallèlement, dix années de théâtre dont trois comme professeur l’ont amenée à associer ses compétences de manageur et d’enseignante à la communication théâtrale.

Là se trouve toute la particularité de son travail de consultante, lors de ses interventions en entreprise. Sa capacité d'écoute et d'analyse permet un accompagnement personnalisé et garant de résultats.



Aucun acte managérial ou de communication ne sera efficace si l’individu n’a pas une totale confiance en lui-même !



Mes compétences :

Coaching

Confiance en soi

Théâtre