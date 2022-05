Nathalie VAILLANT

Je désire faire profiter de mes qualités d'organisation, d'autonomie et de très bon sens relationnel à un employeur qui partage avec moi le sérieux et le sens du travail bien fait.

Mes diverses expériences professionnelles telles que le commercial, la vente en boutique,le secrétariat commercial et plus récemment le métier d'acheteur me confèrent aujourd'hui une possibilité d'ouverture professionnelle élargie.



Mes compétences :

Commerciale

Bureautique