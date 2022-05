Nathalie VAILLANT

PROJET



Mettre à disposition mon expérience et mes acquis d'une part en ce qui concerne la gestion et comptabilité d'une structure de soins et d'autre part, en ce qui concerne le management d'une équipe.

Poursuivre avec dynamisme mon activité professionnelle dans le but de maintenir et d'améliorer mes compétences dans les responsabilités qui me seront confiées.







COMPÉTENCES



Management

- Encadrement d’équipes comptables, facturation de paies – jusqu’à 10 personnes.



Comptabilité

- Contrôle de l’application des procédures et des règles comptables, paies et facturation

- Révision de l’ensemble de comptes comptables

- Situations mensuelles J + 4

- Bilans, comptes de résultat

- Suivi prévisionnel de trésorerie

- Déclarations fiscales et sociales, attestations maladie, AT



Contrôle de gestion

- Élaboration du budget prévisionnel en collaboration avec la Direction,

- Contrôle du chiffre d’affaires, et reconstitution du chiffre d’affaires à partir des données

d'activité - remontée à J+2

- Contrôle budgétaire et remontée des résultats à j+5 (analyse N, N-1 et budget)

- Analyse rejets de facturation, calcul DMR (délai moyen de règlement : 17j)

- Reporting RH suivi ETP, brut, heures

- Reporting financiers

- KPI



Liaisons transverses

- Directions des Etablissements

- Services financiers des Groupes et Contrôles de gestion

- Collaboration avec les experts comptables et commissaires aux comptes.

- Responsables des différents services de soins et administratifs

- Organismes sociaux et fiscaux

- Relations bancaires

- Relations fournisseurs et clients





Chargé de mission

- Création sur tous les Etablissements du Groupe Ramsay Santé d’un dossier de révision mensuel et annuel

- Mise en place de logiciels comptables, paies et immobilisations

- Mise en place d’indicateurs (fluides médicaux, coûts médicaux, dépenses diverses, énergie…)

- Tableaux de bord RH, activité…