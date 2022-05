Nathalie VAILLANT

Madame, Monsieur,

Actuellement en stage de perfectionnement en comptabilité et paie avec l'organisme SIFCO (248 Heures), je me permets de vous solliciter pour un stage pratique en entreprise du 29 Juin au 13 Juillet 2016.

Ce stage non rémunéré et conventionné par l'organisme me permettra d'évoluer dans le sectuer de la paie où j'étais novice.

Maitrisant l'outil informatique et ayant de bonnes connaissances en comptabilité, je souhaiterai vous mettre en pratique toutes mes connaissances acquises en matière de déclaration sociale.

Tout au long de ma carrière, j'ai mis un point d'd'honneur sur la discrétion, l'autonomie et la perfection.

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Mes compétences :

Perfection

Discretion

Autonomie

Rigueur