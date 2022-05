Nathalie VANDOIS

Titulaire d'un MASTER 2 Economie du Travail et des RH obtenu en 2005 et après diverses expériences en comptabilité et RH, j'ai actualisé mes connaissances en droit du travail en obtenant le titre niveau II Chargé de Gestion des RH à EFFICOM Lille.

Je suis à la recherche d'un poste d'Assistante RH sur Maubeuge ou sur Lille afin de m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Oracle

Navision

Microsoft Power Point

IPAO