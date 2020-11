Laurent VANDOIS

Après un B.T.S Force de vente,en apprentissage avec Moet Hennessy Distribution, j'ai intégré en 1997 le réseau commercial G.M.S en tant que promoteur des ventes,puis responsable de secteur sur différents départements de France .



Aujourd'hui,j'évolue au sein de Totes Isotoner (chaussants, gants, parapluie),et souhaite mettre mon expérience professionnelle au service d'une entreprise évoluant sur le secteur de l'optique,luxe,mode,textile,pharmacie...en région Rhône-Alpes,Sud Bourgogne.

Treize années en tant que responsable de secteur auprès de la grande distribution m'ont permis de maîtriser les différents aspects de ce métier.



Ainsi,mon travail au quotidien consiste à vendre en volume et en valeur les produits de ma société, développer des partenariats durables avec les clients, effectuer des présentations produits et conseiller, effectuer les suivis de commande,prospecter une nouvelle clientèle,identifier et mettre en oeuvre les leviers de croissance merchandising et promotionnelle des marques proposées,relayer l'information auprès de ma direction régionale et établir un reporting précis de mon activité, gérer des apprentis et merchandisers, faire du relationnel clients,établir un plan de tournée sur un secteur élargi.



Mes compétences :

Commercial

Responsable secteur