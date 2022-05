Nathalie VANLIERDE

Administration, Sécurité, Optimisation de la base de données Oracle.

Installation, Upgrade, Revue de Performance et Optimisation : JD Edwards et Oracle Database

Préparation des cours et formation pour administrateurs et développeurs.

Développement d'interface utilisateur et pilotage d'automates.



Background Développement : SQL, PL/SQL.

Développement en langages Visual C++, Borland C++, C, Visual Basic, HTML.

Développement en mode multi-tâches.



Formateur technique et Consulting :

JD Edwards EnterpriseOne Développement et Administration.

SQL, PL/SQL, Administration Oracle Database.



Mes compétences :

Administration de bases de données

JD Edwards CNC Administration

JD Edwards Développement

PL/SQL

SQL